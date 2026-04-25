IVG farmacologica in Campania Fiola Pd | Più rispetto e meno giudizio per le donne

Una consigliera regionale ha espresso il suo parere sulla possibilità di ottenere l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica in day service in Campania. Dopo l’approvazione del modello, ha sottolineato l’importanza di trattare le donne con rispetto e umanità, evitando che la burocrazia ostacoli l’accesso. La discussione riguarda dunque la modalità di applicazione di questa procedura e il modo in cui viene accompagnata dal sistema sanitario.

Dopo il via libera al modello in day service, la consigliera regionale: “Scelta difficile che va accompagnata con umanità, non con burocrazia”. “Ci sono provvedimenti che vanno oltre l’amministrazione. Che toccano la vita vera delle persone, i momenti più intimi e fragili, le scelte che nessuna legge dovrebbe rendere più difficili di quanto già non siano. L’approvazione del modello organizzativo per l’IVG farmacologica da parte della Giunta regionale della Campania è uno di questi. Fino a ieri, una donna era costretta quasi sempre al ricovero ordinario, in reparti inadeguati, senza riservatezza, senza un percorso pensato per lei. Un modello anacronistico, che aggiungeva peso istituzionale a una scelta già carica di dolore.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - IVG farmacologica in Campania, Fiola (Pd): “Più rispetto e meno giudizio per le donne” Notizie correlate Campania. Sanità, Bruna Fiola (PD): “Cambio di approccio decisivo per uscire dal Piano di rientro”Un risultato costruito nel tempo, grazie a continuità amministrativa e nuovo dialogo con le istituzioni centrali. Teatro Sannazaro. Fiola (Pd): “Ferita profonda per Napoli, la Regione Campania deve fare la sua parte”La consigliera Bruna Fiola chiede interventi urgenti della Regione Campania e del Comune di Napoli per la ricostruzione del Teatro Sannazaro e il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Campania introduce il day service per l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica; Regione Campania. La Giunta approva il Percorso Ambulatoriale per l’Interruzione Volontaria di Gravidanza farmacologica; Aborto farmacologico in Campania, Bruna Fiola: Ogni donna porta con sé una storia. Merita rispetto, non giudizio; Aborto farmacologico in Campania, ass. Luca Coscioni: Donne libere di scegliere. Interruzione gravidanza farmacologica, Campania adotta modello organizzativoIl nuovo modello organizzativo in regime ambulatoriale (day service) per l' interruzione volontaria di gravidanza farmacologica fino a 9 settimane, erogata in esenzione totale presso ambulatori specia ... ansa.it Campania, approvato il PACC per l’IVG farmacologicaPecoraro e Fico: 'Una svolta attesa, un atto di civiltà' Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Campania. La Giunta regionale della Campania ha approvato oggi la delibera che attua ... expartibus.it #TDR2026, femminile: sorridono Calabria, Campania, Piemonte-VdA, Lombardia e Toscana - facebook.com facebook Sono quattro i viaggi che impegneranno #LeoneXIV dall’8 maggio al 4 luglio. Prima meta è la Campania: in un’unica giornata il Pontefice si recherà al Santuario della Beata Maria Vergine del Santo Rosario e a Napoli, Leggi l’articolo x.com