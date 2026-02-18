Teatro Sannazaro Fiola Pd | Ferita profonda per Napoli la Regione Campania deve fare la sua parte

Bruna Fiola, consigliera del Partito Democratico, denuncia una ferita aperta per Napoli dopo il crollo del Teatro Sannazaro, causato dal degrado e dalla mancanza di manutenzione. La politica chiede interventi immediati da parte di Regione e Comune per rimettere in sesto l’edificio e aiutare le famiglie rimaste senza casa dopo lo sgombero. La situazione richiede risposte rapide, perché il teatro rappresenta un simbolo importante per la città.

La consigliera Bruna Fiola chiede interventi urgenti della Regione Campania e del Comune di Napoli per la ricostruzione del Teatro Sannazaro e il sostegno alle famiglie sgomberate a Napoli.. “ Siamo di fronte a una ferita profonda per la città di Napoli e non solo. Il Teatro Sannazaro rappresenta un presidio storico, un luogo identitario che da decenni è punto di riferimento per artisti, operatori dello spettacolo e cittadini. Lo sgombero che ha coinvolto circa 60 famiglie, oltre alle attività legate al teatro, impone una riflessione seria e responsabile. Parliamo non solo di uno spazio culturale, ma anche di un pezzo di quartiere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

