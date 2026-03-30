Nella regione, un cambiamento nell’approccio alla gestione della sanità viene definito decisivo per uscire dal Piano di rientro. La responsabile regionale del Partito Democratico ha sottolineato che il risultato è stato raggiunto grazie a un lavoro durato nel tempo, caratterizzato da continuità amministrativa e da un dialogo rinnovato con le istituzioni centrali.

Un risultato costruito nel tempo, grazie a continuità amministrativa e nuovo dialogo con le istituzioni centrali.. “ L’uscita dal Piano di rientro sanitario rappresenta un traguardo importante per la Campania, reso possibile anche grazie al cambio di approccio impresso dal Presidente Roberto Fico, che ha puntato fin da subito su un confronto istituzionale costante e costruttivo con il Governo e con il Ministero della Salute. Un metodo radicalmente diverso dal passato e che ha consentito di portare a compimento in tempi brevi un percorso complesso. Un risultato che è il frutto di un lavoro avviato negli ultimi dieci anni e che ha visto impegnati gli uffici regionali in una logica di continuità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Articoli correlati

Regione, Fico: “Lavoro per fare uscire presto Campania dal piano di rientro”“Sto lavorando insieme al Ministero della Salute per far uscire la Campania dal piano di rientro, è un obiettivo che mi sono posto insieme alla mia...

Sanità, la regione Campania (finalmente) fuori dal piano di rientroA dare la notizia è stato il governatore Roberto Fico: la Regione Campania è finalmente fuori dal piano di rientro sanitario.

Tutti gli aggiornamenti su Bruna Fiola

Temi più discussi: Campania. Sanità, Bruna Fiola (PD): Cambio di approccio decisivo per uscire dal Piano di rientro; Il bilancio regionale approda in Consiglio. Poche modifiche al testo e un po' di malumori tra i consiglieri; Accesso negato al Santo Sepolcro: il caso internazionale che scuote la politica stabiese; Marano. Emergenza idrica a Cupa Dormiglione: 11 famiglie ancora senz’acqua.

Sanità, Campania fuori dal piano di rientro, Casillo: ‘Frutto di un lungo lavoro. Ora ripartire’Il Ministero della Salute ha accolto la richiesta di uscita dal piano di rientro della Regione Campania. Nel corso del tavolo di verifica con il Mef, sono stati esaminati i risultati raggiunti in mer ... lostrillone.tv

Fondazione Polis, nel bilancio la modifica di Fiola (Pd): più controllo della politicaFiola (Pd) propone un emendamento sulla fondazione che si occupa di vittime di camorra e beni confiscati: più controlli, coinvolgendo anche le commissioni ... fanpage.it

#Sanità, Campania fuori dal piano di rientro, Casillo: ‘Frutto di un lungo lavoro. Ora ripartire’. Bruna Fiola (PD): “Cambio di approccio decisivo”. Loredana Raia (PD): ‘Tappa decisiva per migliorare i nostri servizi’ ARTICOLO NEI COMMENTI - facebook.com facebook