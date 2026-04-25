Dopo la partita tra Bologna e Roma terminata 0-2, il tecnico bolognese ha commentato gli errori commessi dalla squadra, sottolineando come non si possano ripetere certi sbagli. Ha anche detto che i fischi del pubblico sono giustificati, evidenziando le occasioni in cui i gol sono stati subiti nei momenti chiave del primo tempo. La formazione ha comunque mantenuto la determinazione, nonostante le difficoltà incontrate durante l'incontro.

Bologna, 25 aprile 2026 – "La squadra non ha mollato la presa, purtroppo abbiamo preso gol in momenti cruciali a inizio e fine primo tempo. Nel secondo abbiamo reagito e abbiamo fatto anche una discreta prova. Contro una squadra così forte contro la Roma certi errori fanno la differenza e non ce li possiamo permettere". Queste le parole, ai microfoni di Dazn, di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, dopo la sconfitta casalinga in campionato contro la Roma. "Siamo venuti fuori da un periodo difficile in campionato con delle vittorie consecutive. Poi abbiamo fatto un percorso eccellente in Europa, ma non abbiamo mai avuto un periodo positivo lungo in campionato e questo non ci ha dato la continuità giusta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Italiano dopo Bologna-Roma 0-2: “Non possiamo fare certi errori, fischi del pubblico giusti”

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