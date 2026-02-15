Torino Baroni in conferenza post Bologna | Fiducia dalla società non possiamo abbassare la testa Fischi? Vi dico cosa ne penso

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato dopo la sconfitta contro Bologna, spiegando che i fischi dei tifosi derivano dalla delusione per le ultime prestazioni. Durante la conferenza, Baroni ha affermato che la squadra deve mantenere la fiducia della società e non può permettersi di abbassare la testa. Ha anche detto chiaramente cosa pensa dei commenti dei tifosi, senza lasciarsi influenzare dalle critiche. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di restare uniti e di lavorare duramente per migliorare.