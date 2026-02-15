Torino Baroni in conferenza post Bologna | Fiducia dalla società non possiamo abbassare la testa Fischi? Vi dico cosa ne penso
Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato dopo la sconfitta contro Bologna, spiegando che i fischi dei tifosi derivano dalla delusione per le ultime prestazioni. Durante la conferenza, Baroni ha affermato che la squadra deve mantenere la fiducia della società e non può permettersi di abbassare la testa. Ha anche detto chiaramente cosa pensa dei commenti dei tifosi, senza lasciarsi influenzare dalle critiche. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di restare uniti e di lavorare duramente per migliorare.
Torino, Baroni in conferenza post Como: «Sento la fiducia del club, non penso alle dimissioni». Poi svela cosa ha detto ai tifosi
Dopo la partita contro il Como, Marco Baroni ha confermato di mantenere la fiducia del club e di non pensare alle dimissioni.
Conferenza stampa Bisseck post Inter Venezia: «Il gol subito fa male, la fiducia di Chivu è importante. Voci di mercato su di me? Non ci penso e vi dico questo»
Argomenti discussi: Incontro per i media con il tecnico Baroni; Torino, la giornata: alle 12.15 la conferenza stampa di Baroni; Torino, Baroni in conferenza: Dispiaciuti per l'eliminazione, ma ho visto cose positive. Asllani? Non parlo degli assenti; Torino, Baroni: Assenza della curva? I tifosi sono essenziali.
Torino, Baroni in conferenza dopo la sconfitta contro il Bologna20.10 - Il tecnico del Torino, Marco Baroni, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Bologna, valida per la venticinquesima giornata di. tuttomercatoweb.com
Torino-Bologna 1-2, Baroni in conferenza: Sento la fiducia, la contestazione è comprensibileLe parole in conferenza stampa del tecnico del Torino dopo la sconfitta contro i rossoblù ... msn.com
. @TorinoFC_1906, Baroni: “Ho parlato con la squadra, non abbiamo fatto una partita all'altezza. La situazione ambientale non mette i giocatori nelle migliori condizioni, ma questo non deve rappresentare un alibi” x.com
Le scelte ufficiali di Baroni e Italiano per Torino-Bologna. La decisione su Orsolini facebook