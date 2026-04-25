Dopo la partita tra Bologna e Roma, il tecnico dei rossoblù ha commentato le sue dichiarazioni, precisando che sono state strumentalizzate. Ha aggiunto di non essere il tipo che si arrende a cinque giornate dalla fine del campionato, ribadendo la propria determinazione. Le sue parole sono arrivate in seguito alla sconfitta subita dalla squadra e sono state riprese dai media, suscitando alcune interpretazioni contrastanti.

Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Che cosa bisogna aspettarsi in vista dell’estate Mercato Juventus: Kim resta un obiettivo forte per la difesa, ma il suo arrivo è legato alla partenza di questo big. Svelato lo scenario per l’estate! Mercato Roma, pieni poteri a Gasperini ora: le decisioni sui rinnovi e le cessioni in estate. Chi resta e chi parte Rowe incanta il Bologna e.la Premier League! Quanto vale oggi l’attaccante inglese, dentro alla sua ascesa in rossoblù Gasperini a Dazn: «Al centro della Roma ci sono la società e i tifosi, grato per la fiducia datami.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italiano attacca dopo Bologna Roma: «Mie dichiarazioni strumentalizzate, non sono il tipo che molla a 5 giornate dalla fine!»

ITALIANO CONFERENZA POST BOLOGNA ROMA:IL LORO GOAL DUBBIO MA HO RIVISTO IL VERO BOLOGNA...

Notizie correlate

Inter-Roma, Barella molla tutti: corsa senza fine, il gesto che fa venire giù San siroL’Inter ha compiuto un passo importante verso la conquista del campionato battendo la Roma 5-2 nella sera di Pasqua.

Serie A, pari punti tra Milan e Napoli a 5 giornate dalla fine: il criterio che decide la classificaMilan e Napoli sono appaiate in classifica a cinque giornate dalla fine del campionato.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Italiano, con il Bologna sarà addio: dalla Roma al Napoli, futuro in una big; Bologna-Roma: orario e dove vederla in TV e streaming; Le probabili formazioni di Bologna-Roma (Serie A); Bologna Fc, Orso ancora titolare con la Roma. Per Sohm un finale ’sotto esame’.

Malen show a Bologna, Gasperini ritrova Dybala: la Roma stacca il Como e mette pressione alla JuveQuartro confronto stagionale tra le due formazioni. La prima dei giallorossi dopo la separazione con Ranieri: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Bologna-Roma 0-2: Malen ed El Aynaoui show, Gasp batte ItalianoL'olandese all'undicesima marcatura in Serie A e il marocchino segnano le due reti che bastano ai giallorossi per superare gli emiliani. Al Dall'Ara torna in campo anche Dybala ... romatoday.it

Serie A, la Roma passa a Bologna con un super Malen e resta in corsa per la zona Champions x.com

Fantacalcio. . Il solito Malen (gol e assist) regalo i 3 punti alla Roma L'analisi dei voti di Bologna-Roma di @mariogiunta #fantacalcio - facebook.com facebook