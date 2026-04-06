Inter-Roma Barella molla tutti | corsa senza fine il gesto che fa venire giù San siro

Nella serata di Pasqua, l’Inter ha ottenuto una vittoria per 5-2 contro la Roma, avvicinandosi alla conquista del campionato. Durante la partita, Barella ha abbandonato il campo senza proferire parola. La gara si è svolta davanti a circa 70.000 spettatori, con numerosi gol segnati e un pubblico in delirio. La partita si è conclusa con i festeggiamenti dei tifosi nerazzurri.

L’Inter ha compiuto un passo importante verso la conquista del campionato battendo la Roma 5-2 nella sera di Pasqua. La vittoria ha regalato punti preziosi in classifica ma soprattutto ha dato una forte iniezione di morale ai nerazzurri, ancora provati dalla recente disfatta della Nazionale.Il momento più significativo della serata è stato il gol di Nicolò Barella, il primo dopo ottobre (l’ultimo era arrivato contro la Cremonese). Dopo la rete il centrocampista si è commosso durante i festeggiamenti con i compagni e con Cristian Chivu, ma l’immagine più toccante è stata un’altra: Barella ha lasciato tutti per correre verso la panchina e abbracciare con trasporto Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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