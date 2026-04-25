Oggi, sabato 25 aprile, alle 17.30, si disputa l'incontro tra Italia e Scozia nel torneo femminile del Sei Nazioni 2026. La partita si svolge in un impianto sportivo e sarà trasmessa in diretta televisiva. L’evento vede in campo le formazioni nazionali, con le atlete che si sfidano per ottenere punti utili alla classifica generale. È possibile seguire l’incontro anche in streaming su piattaforme dedicate.

Continuerà oggi, sabato 25 aprile, alle ore 17.30, il percorso delle azzurre nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: l’Italia del CT Fabio Roselli, dopo le sconfitte patite in Francia ed in Irlanda, esordirà in casa contro la Scozia, nella sfida che si giocherà allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma. Cinque cambi per entrambe le formazioni: in casa Italia il tecnico azzurro Fabio Roselli schiererà dal 1? Silvia Turani, Vittoria Zanette, Giordana Duca, Veronica Madia e Michela Sillari, mentre per la Scozia partiranno titolari Swann, McLaclhan, Donaldson, Scott e McGhie. Per il match della terza giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, programma, formazioni, streaming

Notizie correlate

Dove vedere in tv Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streamingPrende il via questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2026 e sabato pomeriggio l’Italia ospita la Scozia nel secondo match della prima giornata.

Italia-Scozia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, tv, programma, streamingAppuntamento oggi per la prima giornata del Sei Nazioni Under 20 2026 e questa sera l’Italia ospita la Scozia.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Italia - Scozia al Sei Nazioni 2026: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming | Rugby donne; Italy v Scotland - Women's Six Nations Rugby - 25 April 2026 - Guinness Sei Nazioni Femminile; Sei Nazioni, formazione dell'Italia per la Scozia; Sei Nazioni Femminile: Italia - Scozia, la partita chiave.

LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre devono sbloccarsiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e Scozia, valida ... oasport.it

Rugby femminile: l’Italia ospita la Scozia per la prima vittoria nel Sei NazioniTerzo turno del Sei Nazioni femminile 2026 e prima uscita casalinga per l’Italia femminile di rugby, che sabato alle 17.30 affronta la Scozia con ... oasport.it

Dalla Scozia all’Italia, per pochi giorni. E poi un incontro. Con Franco Raimondo Barbabella, preside della scuola che ho frequentato da ragazzo. Tra parole, ascolto e qualcosa che resta. Il mio libro “La Lentezza del Cardo” nasce anche così. Non da un’idea s - facebook.com facebook