Questa sera l’Italia affronta la Scozia nella prima giornata del Sei Nazioni Under 20 2026. La partita si gioca oggi, e gli appassionati di rugby non vedono l’ora di seguire l’incontro in diretta. Le squadre si sfidano per accumulare punti e partire bene nel torneo che dura tutto il fine settimana. La sfida si può seguire in tv, streaming o dal vivo allo stadio.

Appuntamento oggi per la prima giornata del Sei Nazioni Under 20 2026 e questa sera l’Italia ospita la Scozia. Allo Stadio Monigo di Treviso, con calcio d’Inizio alle 20.15, va in scena dunque l’esordio degli azzurrini nel torneo continentale. Alla sua prima uscita ufficiale da capo allenatore dell’U20, Andrea Di Giandomenico vara un XV che mescola leadership ed esperienze già maturate a livello superiore. A guidare il gruppo sarà il capitano Casarin, riferimento in mezzo al campo, mentre tra i trequarti spicca l’ala Faissal, già vista in stagione con le Zebre in URC, chiamata a portare velocità e capacità di finalizzazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Scozia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, tv, programma, streaming

Approfondimenti su Sei Nazioni U20

Il Calendario Sei Nazioni Rugby 2026 presenta il programma delle partite dal 5 febbraio al 14 marzo, con incontri trasmessi in tv e streaming.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sei Nazioni U20

Argomenti discussi: ITALIA-SCOZIA: LA PREVIEW; Rugby, Sei Nazioni stasera al via. Italia-Scozia sabato in un Olimpico sold out; Italrugby, gli Azzurri convocati per l’esordio contro la Scozia nel Guinness Sei Nazioni 2026; Sei Nazioni, il XV Azzurro per sfida alla Scozia.

Italia-Scozia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, tv, programma, streamingAppuntamento oggi per la prima giornata del Sei Nazioni Under 20 2026 e questa sera l’Italia ospita la Scozia. Allo Stadio Monigo di Treviso, con calcio ... oasport.it

Sei Nazioni: Quesada prepara l'esordio, 'oggi la sorpresa è se vince la Scozia'Oggi sembra tutto diverso: dalla forza della squadra alla consapevolezza degli uomini di Quesada, fino alla narrazione che si fa degli azzurri, anche e sorpattutto all'estero. Non a caso i media ... ansa.it

Italia XV: sette Zebre Parma in campo contro la Scozia “A” - https://sportparma.com/p=213758 facebook

Annunciata la formazione dell'Italia per l'esordio contro la Scozia nel Guinness Sei Nazioni maschile 2026. Calcio d'inizio sabato 7 febbraio alle 15:10 allo Stadio Olimpico di Roma. #GuinnessM6N #Since1883 x.com