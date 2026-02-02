Dove vedere in tv Italia-Scozia Sei Nazioni rugby 2026 | orario programma streaming

Questa sera alle 15.00 va in onda su Rai 2 il match tra Italia e Scozia, seconda partita del Sei Nazioni 2026. La Nazionale italiana scende in campo in casa, allo stadio Olimpico di Roma, per cercare di portare a casa i primi punti della stagione. Chi non potrà seguire la partita in tv potrà seguirla anche in streaming, grazie alle piattaforme online ufficiali.

Prende il via questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2026 e sabato pomeriggio l’Italia ospita la Scozia nel secondo match della prima giornata. Allo Stadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio alle 15.10 va in scena una sfida ormai classica del rugby europeo, con due formazioni che vogliono subito testare quali possono essere le loro ambizioni, entrando nel torneo da outsider. Il Sei Nazioni prende il via eccezionalmente giovedì sera, con la sfida tra Francia e Irlanda che è stata anticipata di 24 ore, visto che ci si è accorti (sigh!) che si sovrapponeva con la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il Calendario Sei Nazioni Rugby 2026 presenta il programma delle partite dal 5 febbraio al 14 marzo, con incontri trasmessi in tv e streaming.

La Cuttitta Cup: il trofeo che unisce Italia e Scozia nel nome di Massimo Cuttitta La Cuttitta Cup è un prestigioso trofeo internazionale nel rugby a 15, istituito nel 2022 e assegnato ogni anno alla vincente dell’incontro tra Italia e Scozia nel contesto del Torino - facebook.com facebook

Townsend: “Italia squadra di qualità!” La Scozia avvisa i suoi per l’esordio del #SixNations2026. Roma si prepara a un grande match! CI VEDIAMO IL 7 FEBBRAIO 2026 15:10 ALL’OLIMPICO CONTRO LA SCOZIA per #RugbyItaly #ITAvSCO x.com