Italia ripescata ai Mondiali Iran ‘sfotte’ | Trump non capisce di calcio

L'Iran ha commentato con sarcasmo la possibile ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali, facendo riferimento alla posizione di un ex presidente statunitense. La frase attribuita alla rappresentanza iraniana cita un commento umoristico sul fatto che l’ex presidente degli Stati Uniti non comprenderebbe molto di calcio. La situazione si è sviluppata in un clima di tensione tra le parti, mentre le decisioni ufficiali sul torneo sono ancora in corso.

(Adnkronos) – L'Iran 'sfotte' l'Italia sull'ipotesi ripescaggio ai prossimi Mondiali. Oggi, venerdì 24 aprile, l'ambasciata iraniana in Ghana ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo ufficiale X riferendosi direttamente ai cittadini e al governo italiano, dopo che ne giorni scorsi il Financial Times aveva rivelato la proposta che sarebbe arrivata dall'inviato di Donald Trump, Paolo. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Trump THREATENS To INTERVENE In Iran If They SHOOT Protestors | RISING Notizie correlate L’Iran verso la rinuncia ai mondiali di calcio, l’Italia può essere ripescata se non supera i playoffL’Iran viaggia verso la rinuncia ai mondi di calcio che si terranno quest’estate negli Usa e in Messico. Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran? L’inviato di Trump ci provaRoma, 23 aprile 2026 – L’Iran “boccia” il ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali, Infantino alleato azzurri? Ex membro Fifa accende speranze; Mondiale, l'idea-ripescaggio spacca l'Italia. Trump: Non ci penso più di tanto. VOTA il sondaggio; Mondiali, Trump: 'Italia ripescata? Non ci sto pensando più di tanto'; Coro di no al ripescaggio dell’Italia ai mondiali. Trump: Non ci penso. Italia ripescata ai Mondiali, Iran 'sfotte': Trump non capisce di calcioL'ambasciata iraniana in Ghana ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro sulla possibilità di un forfait alla prossima rassegna iridata ... adnkronos.com Italia ripescata ai Mondiali? Dalla Francia la ricostruzione che chiude ogni possibilità: Infantino troppo furbo, non farà mai questo erroreLe parole di Paolo Zampolli, inviato speciale per le partnership globali del presidente Trump, hanno riaperto il dibattito su un possibile ripescaggio della Nazionale ai Mondiali di Calcio. Secondo il ... corrieredellosport.it Domanda secca: sareste felici se l'Italia venisse ripescata al Mondiale Si o no - facebook.com facebook #Italia ripescata ai Mondiali Dalla Francia la ricostruzione che chiude ogni possibilità: "Infantino troppo furbo, non farà mai questo errore" x.com