L’Iran sta valutando di rinunciare alla partecipazione ai prossimi mondiali di calcio che si svolgeranno negli Stati Uniti e in Messico quest’estate. Se l’Iran dovesse decidere di non partecipare, l’Italia potrebbe essere ripescata e avere così l’opportunità di competere nella competizione. La questione rimane aperta mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla decisione iraniana.

L’Iran viaggia verso la rinuncia ai mondi di calcio che si terranno quest’estate negli Usa e in Messico. La federazione di Teheran ha preannunciato che non parteciperà all’appuntamento anche se ancora non è ufficiale. E una rinuncia di Teheran aprirebbe le porte all’Italia nel malaugurato caso in cui la nostra Nazionale non vincesse i playoff di fine marzo. L’appello di Infantino. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha più volte chiesto alla nazionale iraniana di partecipare ai campionati del mondo, sottolineando il “valore unitario” del calcio. Mentre Donald Trump ha detto che, “sarebbero i benvenuti ma correrebbero molti rischi “. Leggi anche "Israele fuori da Uefa e Fifa" Renzo Ulivieri e gli allenatori italiani chiedono l'intervento di Gravina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Iran verso la rinuncia ai mondiali di calcio, l’Italia può essere ripescata se non supera i playoff

Articoli correlati

Mondiali 2026, l’Iran si ritira: l’Italia può essere ripescata? Cosa dice il regolamento FIFA e quale può essere lo scenario oraNico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro.

Mondiali di calcio, Iran (quasi) fuori: chi potrebbe essere ripescataÈ sempre più improbabile che l’Iran possa partecipare ai prossimi Campionati mondiali: cosa prevede il regolamento Fifa in questi casi La delicata...

Contenuti e approfondimenti su Iran verso

Temi più discussi: Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra; La guerra contro l’Iran: interessi geopolitici, diritti negati e la lezione della storia curda; Guerra in Iran: cosa si nasconde dietro l'inazione della Cina; Come Trump ha deciso di entrare in guerra.

L'Iran nega di aver lanciato un missile verso la Turchia: Rispettiamo la sovranità di Ankara, Paese amicoLa presunta minaccia aerea verso la Turchia nelle scorse ore aveva sollevato timori su una possibile attivazione dell'articolo 5 della Nato ... today.it

Missile dall'Iran verso la Turchia: cosa succede se un paese Nato viene attaccato e quando scatta l'articolo 5Spesso citato ma raramente attivato, questo articolo rappresenta il cuore pulsante dell'Alleanza. Ma quando e come viene attivato? Vediamoci chiaro ... today.it

L’andamento della guerra, coi droni e missili iraniani Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, tenere il conto dei lanci dell’Iran verso Israele e i paesi del Golfo è un modo per capire come vanno le cose. Dal grafico qui sotto, la diminuzione è evidente e con - facebook.com facebook

L'Iran ha lanciato i suoi primi missili verso Israele, dopo all'elezione della nuova Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Pesanti combattimenti in serata nel Libano orientale, vicino al confine con la Siria. x.com