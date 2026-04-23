Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran? L’inviato di Trump ci prova

L’Iran ha ufficialmente rifiutato il ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali di calcio. Questa decisione è stata comunicata nelle ultime ore e ha sollevato discussioni tra le Federazioni coinvolte. La FIFA aveva preso in considerazione l’inserimento del team italiano in sostituzione di una squadra esclusa, ma l’Iran ha rifiutato di accettare questa proposta. La questione ora si trova in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

Roma, 23 aprile 2026 – L’Iran “boccia” il ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali. L’ambasciata iraniana a Roma ha infatti commentato la notizia del Financial Times sulla proposta che sarebbe arrivata dall’inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, che vorrebbe escludere la Nazionale asiatica, a causa del conflitto in corso con gli Stati Uniti, in favore degli azzurri. Una prospettiva che però, a quanto pare, non piace a Teheran. “Il calcio appartiene ai popoli, non ai politici”, ha scritto su X l’ambasciata iraniana in Italia, “l’Italia ha conquistato la grandezza del calcio sul campo, non grazie a rendite politiche – prosegue il post – Il tentativo di escludere l’Iran dalla Coppa del Mondo mostra soltanto la ‘bancarotta morale’ degli Stati Uniti, che temono perfino la presenza di undici giovani iraniani sul terreno di gioco”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Attacco all'Iran: il discorso di Trump Notizie correlate Italia ripescata? Inviato di Trump (Zampolli) propone gli azzurri al posto dell'Iran ai Mondiali: «L'ho chiesto al presidente della Fifa Infantino»Un alto funzionario della Fifa, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con... Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran: quali speranze reali ci sono?Il presidente federale Gravina starebbe inviando un dossier alla FIFA per chiedere la partecipazione dell’Italia in luogo dell’Iran. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali, Infantino alleato azzurri? Ex membro Fifa accende speranze; Italia ripescata ai Mondiali: perché ora è spuntata fuori l’ipotesi di un super-playoff; Italia ripescata ai Mondiali? L'ipotesi super playoff tra le nazionali escluse sondata dalla Fifa. Come funziona e cosa può succedere; Italia ai Mondiali 2026? Cosa sappiamo sul ripescaggio, dal caso Iran al super playoff. Italia ripescata ai Mondiali, quando decide la Fifa e come stanno davvero le coseSecondo il regolamento Fifa, se una squadra si ritira, il Consiglio Fifa (composto da 37 membri, con Gianni Infantino come presidente) ha piena discrezionalità per decidere come sostituirla. Può nomin ... corrieredellosport.it Italia ripescata ai Mondiali? Iran protesta: Non si vince con la politicaL'Iran 'boccia' il ripescaggio dell'Italia ai prossimi Mondiali. L'ambasciata iraniana a Roma ha infatti commentato la notizia del Financial Times sulla proposta che sarebbe arrivata dall'inviato di D ... adnkronos.com L’amico di Trump Zampolli chiede che l’Italia venga ripescata ai Mondiali. Giorgetti: mi vergognerei x.com Italia ripescata ai Mondiali, quando decide la Fifa e come stanno davvero le cose https://sl1nk.com/ktibyor - facebook.com facebook