Ausilio frecciata indiretta al Milan | Io non credo mai a quelli che raccontano che va bene il 4° posto

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha commentato gli obiettivi della squadra per questa stagione, facendo un'osservazione indiretta sul quarto posto. Durante un'intervista, ha affermato di non credere a chi sostiene che raggiungere quella posizione vada bene, lasciando intendere una visione più ambiziosa. La sua dichiarazione si rivolge implicitamente anche al Milan, coinvolto nel contesto del campionato.

"Quando inizi una stagione da dirigente e allenatore dell'Inter pensi sempre a fare di tutto per vincere. Io non credo mai a quelli che raccontano che va bene il 4° posto, che va bene andare in Champions". Parole del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio che manda una frecciata indiretta al Milan, visto che i rossoneri hanno sempre parlato del ritorno in Champions League come obiettivo principale di questa stagione. Ecco la pillola di Ausilio dall'intervista al canale YouTube 'Colpi da maestro'. LEGGI ANCHE: Jashari: "Ora sono al 100%. Il Milan è un sogno. Allegri grande allenatore. L'obiettivo.">>> "Quando si parla di Inter, e di squadre di questo livello in Italia, parti sempre competitivo per vincere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

