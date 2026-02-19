Che fine hanno fatto i 200 milioni del Mondiale per club che la Fifa aveva promesso di distribuire a tutti?

La Fifa ha promesso di distribuire oltre 200 milioni di euro ai club, ma ancora non si sa dove siano finiti i soldi. La confusione nasce dopo il Mondiale per club, quando l'organizzazione ha annunciato la redistribuzione delle entrate. Tuttavia, le società coinvolte non hanno ancora ricevuto le somme promesse. La questione ha generato dubbi tra gli addetti ai lavori e i rappresentanti dei club, che attendono chiarimenti ufficiali. La trasparenza sulla gestione di quei fondi diventa ormai una priorità.

E che fine hanno fatto i soldi – tanti – che la Fifa aveva promesso di redistribuire dopo il Mondiale per Club? Si tratta di più di 200 milioni di euro. Secondo il Guardian “cresce la frustrazione tra i club di tutto il mondo per la lunga attesa”. “Ai club che non hanno partecipato al torneo è stata promessa una quota della somma – scrive il giornale inglese – con l’obiettivo di garantire che una parte dei finanziamenti dell’evento fosse distribuita tra i vari livelli del calcio. Se divisa equamente, la cifra ammonterebbe a circa 57.000 euro per ogni club di prima divisione al mondo, ma, a più di sette mesi dalla conclusione della Coppa del Mondo per Club, non si hanno notizie dell’ammontare del denaro né di una tempistica per la sua distribuzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

