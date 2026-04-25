Italia incidente devastante | moto finisce fuori strada e vola giù dal dirupo Orrore

Nella mattinata del 25 aprile 2026, a Bagni di Lucca, in località Valfegana, un giovane di 26 anni ha perso il controllo della moto durante un tratto di strada. L’auto è finita fuori carreggiata, scivolando nel dirupo sottostante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno accompagnato il ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente è al momento sotto indagine.

Un grave incidente motociclistico si è verificato nella tarda mattinata del 25 aprile 2026 a Bagni di Lucca, in località Valfegana, in provincia di Lucca, dove un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della propria moto. Il mezzo è uscito improvvisamente dalla carreggiata ed è precipitato per circa cinque metri, terminando la sua corsa al di sotto di un ponte presente lungo il tratto stradale interessato. L’allarme è scattato alle 11:39, con la richiesta immediata di soccorso al 118, che ha attivato la macchina dei soccorsi. La dinamica dell’episodio è ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire con precisione i momenti precedenti alla caduta.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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