Incidente a Beinasco auto vola giù dal ponte e finisce nel torrente Sangone | un ferito | Le immagini

Lunedì 6 aprile, nel pomeriggio, si è verificato un incidente a Beinasco, quando un’auto è precipitata da un ponte e si è fermata nel torrente Sangone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Una persona è rimasta ferita nell’accaduto. Le immagini dell’evento mostrano il veicolo nel letto del torrente, dopo essere stato scaraventato giù dalla struttura sopraelevata.

Un'auto è finita nel torrente Sangone a Beinasco. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 6 aprile. Il conducente (unico occupante della vettura) è rimasto ferito ed è stato recuperato dal nucleo Speleo-Alpino-Fluviale del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Non risultano altri mezzi coinvolti. La vettura ha abbattuto la recinzione all'incrocio, regolato da semaforo, tra strada Borgaretto e strada Torino poi è finita in acqua. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Incidente a Beinasco, auto vola giù dal ponte e finisce nel torrente Sangone: un ferito Auto vola giù dal ponte, conducente salvo per miracoloIncidente stradale questa mattina, giovedì 15 gennaio, a Faedis: un’auto è uscita autonomamente di strada precipitando dal ponte sul torrente Grivò...