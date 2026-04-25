Italia e Albania | la storia sconvolgente della Madre del Buon Consiglio

Italia e Albania condividono una storia legata alla Madre del Buon Consiglio, un legame che si riflette in testimonianze di eventi recenti. Le fonti riportano fatti che coinvolgono entrambe le nazioni e che, ancora oggi, suscitano interesse tra storici e ricercatori. La narrazione di questi episodi rivela dettagli che devono essere ancora approfonditi e compresi appieno, mantenendo vivo l’interesse pubblico sulla vicenda.

Due popoli distanti logisticamente ma uniti dalla Madre del Buon Consiglio, le testimonianze sui fatti sono davvero sconvolgenti e ci raccontano una storia tutta che ancora oggi, è tutta da scoprire. La Madonna del Buon Consiglio di Genazzano è legata a un fatto prodigioso avvenuto proprio il 25 aprile festa di San Marco Evangelista. Una lapide posta all’ingresso del Santuario ricorda i fatti accaduti e di come Maria abbia unito questi popoli posti su sponde opposte. L’immagine in questione, attesta la lapide che troviamo all’ingresso del Santuario, è stata ritrovata il 25 aprile del 1467. La chiesa in questo periodo è affidata alla cura dei Padri Agostiniani, e il provinciale si trova a vivere un momento difficile, deve difendere l’ordine da accuse infamanti.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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