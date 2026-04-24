Una parte d’Italia non si è liberata della relazione tossica avuta con Mussolini Consiglio un buon terapeuta!

Durante la Seconda guerra mondiale, l’Italia ha subito perdite umane e materiali ingenti, con oltre cinquecentomila morti e numerosi feriti. Il conflitto ha coinvolto anche le principali potenze mondiali, come Stati Uniti, Urss, Francia e Gran Bretagna, portando il paese in una delle sue pagine più drammatiche. Dopo la fine del conflitto, le ferite di quel passato hanno continuato a influenzare alcune parti della società e della politica nazionali.

di Andrea Spinelli Cinquecentomila morti italiani. Centinaia di migliaia di feriti. Una guerra folle dichiarata contro Usa, U, Francia e Gran Bretagna. Più di due milioni di case distrutte. Le città devastate. L’Italia invasa da eserciti stranieri. La miseria. La fame. La vergogna delle leggi razziali. La complicità con Hitler a tutti i livelli del suo mostruoso progetto. Le torture. Gli eccidi. Le violenze. La soppressione di ogni libertà politica e sociale. Se ci basiamo sui fatti e sulle responsabilità storiche, il giudizio su Benito Mussolini e sull’esperienza del fascismo non può essere che univoco: senza nessun termine di paragone possibile, di gran lunga la peggiore sciagura mai capitata all’Italia dal Big Bang a oggi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una parte d’Italia non si è liberata della relazione tossica avuta con Mussolini. Consiglio un buon terapeuta! Notizie correlate Margot Robbie: "Mi sono accorta di avere una relazione tossica con certi libri"Abituati a vederla come icona irraggiungibile, Margot Robbie sorprende mostrando un lato decisamente umano: una relazione complicata, irresistibile e... Roberta Bruzzone al Donizetti con “Amami da morire – Anatomia di una relazione tossica”Sabato 28 marzo alle 21 al Teatro Gaetano Donizetti di Bergamo, la nota criminologa Roberta Bruzzone porta sul palco un’indagine profonda e... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Parte da Bari il Giro d’Italia del Manifesto Medici e Pace. Il 16 maggio la presentazione ai cittadini e alle autorità, con un Concerto dell’Orchestra Metropolitana; Telefono Amico Italia: nel 2025 18 richieste d’aiuto ogni ora. Parte la sfida per un ascolto H24; La Valle d’Aosta aspetta il Giro d’Italia: La tappa di Pila può essere decisiva; Banca d’Italia, nuove rigidità su conflitti di interesse e investimenti. Meteo: nuova settimana, vortice con maltempo su parte d'ItaliaPrepariamoci ad una nuova settimana molto dinamica sul fronte meteorologico per effetto di un vortice di maltempo che colpirà duramente una parte d'Italia. Al centro dell’attenzione c’è infatti la ... ilmeteo.it Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese mediche - facebook.com facebook #Crans-Montana, la #Svizzera presenta il conto delle cure. L'Italia: non paghiamo x.com