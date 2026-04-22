Alla Semaine Olympique Française 2026, la competizione velistica a Hyres, Ruggero Tita e Caterina Banti si sono affermati come i principali protagonisti, mantenendo il comando nelle loro categorie. La regata, arrivata alla sua 57ª edizione, vede anche la crescita di altri atleti come Maggetti, mentre Ugolini e Giubilei sono ancora in corsa per le posizioni di vertice. La manifestazione prosegue con le prove in programma nei prossimi giorni.

Ruggero Tita e Caterina Banti continuano a dettare legge sulle acque di Hyres, località che sta ospitando questa settimana la Semaine Olympique Française 2026, iconica competizione velistica giunta alla sua cinquantasettesima edizione. Il binomio azzurro nella prima giornata di Gold Fleet ha mantenuto la prima posizione imponendosi in entrambi i segmenti, collezionando un 1-1 che ha consentito di attestarsi al comando con 3 punti netti precedendo Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei, adesso secondi con 9 davanti agli argentini Mateo Majdalani-Eugenia Bosco, terzi con 15. Nel 470 misto perdono una piazza Elena Berta-Giulio Calabro, adesso quarti con 14 punti netti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tita-Banti dominatori alla Semaine Olympique Française, Ugolini/Giubilei inseguono. Maggetti in crescita

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