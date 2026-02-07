Dove vedere in tv Italia-Cechia curling misto Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

Domenica 8 febbraio alle 14:35, gli italiani seguiranno in tv la sfida contro la Cechia nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il match, valido per il terzultimo turno del torneo, si giocherà nel programma diurna delle Olimpiadi. Gli appassionati potranno guardarlo anche in streaming, in diretta, per non perdere questa fase importante della competizione.

Domenica 8 febbraio alle 14:35 l’Italia sfiderà la Cechia nel terzultimo appuntamento valido per il Round Robin del torneo di curling misto doppio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ennesima sfida di grande importanza per Stefania Constantini ed Amos Mosaner, in piena corsa per le semifinali. Gli azzurri infatti fino a questo momento hanno incassato tre vittorie ed una sconfitta, gravitando nelle posizioni di vertice della classifica provvisoria. C’è da rimarcare che l’impegno contro il binomio rappresentato da Julie Zelingrova e Vit Chabicovsky arriverà dopo due altri incontri significativi contro la Svezia e la Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

