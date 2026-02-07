Domenica 8 febbraio alle 14:35, gli italiani seguiranno in tv la sfida contro la Cechia nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il match, valido per il terzultimo turno del torneo, si giocherà nel programma diurna delle Olimpiadi. Gli appassionati potranno guardarlo anche in streaming, in diretta, per non perdere questa fase importante della competizione.

Domenica 8 febbraio alle 14:35 l’Italia sfiderà la Cechia nel terzultimo appuntamento valido per il Round Robin del torneo di curling misto doppio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ennesima sfida di grande importanza per Stefania Constantini ed Amos Mosaner, in piena corsa per le semifinali. Gli azzurri infatti fino a questo momento hanno incassato tre vittorie ed una sconfitta, gravitando nelle posizioni di vertice della classifica provvisoria. C’è da rimarcare che l’impegno contro il binomio rappresentato da Julie Zelingrova e Vit Chabicovsky arriverà dopo due altri incontri significativi contro la Svezia e la Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Approfondimenti su Italia Cechia

Questa mattina si svolge la prima giornata del torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Italia Cechia

Argomenti discussi: Como Atalanta in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina: da Rai a Discovery, i canali in chiaro e in abbonamento; Dove vedere Sinner e Musetti, la Champions League e tutto lo sport in tv il 28 gennaio; Dove vedere Verona-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario.

Sport in tv oggi (sabato 7 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi sabato 7 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che entreranno a tutti ... oasport.it

Milano Cortina, dove vedere le Olimpiadi Invernali 2026 in tv e in streamingStasera partono ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: tra lo Stadio Meazza di Milano, Cortina d'Ampezzo, Predazzo e Livigno si svolgerà dalle ore 20 l'attesa cerimonia di apertu ... corrieredellosport.it

Italia Under 15 - Doppia amichevole contro la Cechia il 10 e il 12 febbraio. Chiamati i tre giocatori della Juventus Lorenzo Allara, Alessio Nobile e Marco Vaccarella, con loro il difensore del Torino Giulio Cacucciolo Le scelte di Enrico Battisti: https://www. facebook

Alessandro Gaudiano, nuovo Ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca @ItalyMFA x.com