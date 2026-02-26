Educazione immersiva e digitale | bando da 15 mila euro a istituto per le scuole siciliane ecco come partecipare entro il 15 marzo

La Regione Siciliana lancia il bando I-Arte con uno stanziamento di 900 mila euro per le scuole. L'obiettivo è finanziare progetti sull'intelligenza artificiale e l'educazione immersiva. Ogni istituto può richiedere fino a 15 mila euro entro il 15 marzo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Educazione digitale nel nuovo questionario INDIRE, l’Istituto chiama le scuole a raccolta: c’è tempo fino al 15 febbraio per orientare i fondi del PN 2021-2027INDIRE ha lanciato un questionario rivolto alle scuole, compilabile fino al 15 febbraio 2026, per mappare i bisogni sull’Educazione al digitale.

Turismo, bando da 60mila euro per le iniziative: proposte entro il 5 marzoC'è tempo fino al prossimo 5 marzo per presentare le domande finalizzate all'attribuzione di contributi di compartecipazoine per il sostegno alle...

Il governo Schifani assegna 900mila euro al nuovo progetto nato per educare i giovani alla creatività artistica e digitale

Rapporto OCSE 2026 su educazione digitale e IA: analisi, sperimentazioni internazionali e investimenti PNRR.

