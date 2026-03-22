Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani si recheranno alle urne per il referendum sulla giustizia. In queste date, gli elettori potranno esprimersi su questioni relative all’ordinamento giudiziario. La consultazione si svolgerà in due giorni consecutivi, con orari e modalità di voto che saranno comunicati nelle prossime settimane. La partecipazione coinvolge tutti i cittadini con diritto di voto.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati alle urne per decidere il futuro dell’ordinamento giudiziario del Paese. Si tratta di un referendum costituzionale confermativo, una consultazione che presenta caratteristiche uniche rispetto ai referendum abrogativi a cui siamo abituati: non è previsto alcun quorum di partecipazione, il che significa che la riforma entrerà in vigore se i Sì supereranno i No, indipendentemente da quanti cittadini si presenteranno a votare. I seggi sono aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Gli elettori avranno a disposizione una singola scheda con due opzioni: approvare o respingere la legge di revisione costituzionale che modifica profondamente il sistema giudiziario italiano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Referendum giustizia 2026, la guida definitiva: da che ora si vota e come si vota

Articoli correlati

Referendum giustizia del 22-23 marzo 2026, la guida definitiva: come si vota e cosa cambia davvero per i magistratiDomenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati alle urne per decidere il futuro dell’ordinamento giudiziario del Paese.

Referendum sulla giustizia, la guida: quando si vota, orari dei seggi e cosa c’è da sapereRoma 20 marzo 2026 – Domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026 gli elettori saranno chiamati alle urne per il referendum costituzionale confermativo...

REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: Quando, Come e per cosa si VOTA

Aggiornamenti e notizie su Referendum giustizia

Temi più discussi: Referendum Costituzionale Confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026; Referendum giustizia 2026: 20 marzo, quarto focus online con le ragioni del NO; Referendum giustizia, Landini da Piazza del Popolo: Difendere la Costituzione, il voto è decisivo; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026.

Referendum Giustizia 2026 al via: si vota per la riforma costituzionaleAl via il referendum sulla riforma della Giustizia: seggi aperti domenica e lunedì per oltre 51 milioni di elettori. Non serve il quorum. lavocedivenezia.it

Referendum Giustizia 2026: tutto quello che c’è da sapere prima di votareGuida completa al referendum sulla giustizia: separazione delle carriere, sorteggio CSM e Alta Corte. Scopri cosa cambia e perché non serve il quorum. panorama.it

Referendum giustizia, si parte: primo giorno di voto, cosa serve sapere x.com

Oggi urne aperte dalle 7 alle 23 per votare sul referendum della Giustizia facebook