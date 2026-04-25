Isolotto il Comune vince in appello | valido l’atto del 1967 sull’urbanizzazione dell’area

Il Comune di Firenze ha ottenuto una vittoria in appello riguardo ai terreni dell’Isolotto. La corte ha riformato la sentenza di primo grado e ha ritenuto legittimo l’atto del 14 dicembre 1967, con cui alcune aree furono trasferite all’amministrazione comunale per lo sviluppo urbanistico dell’area. La decisione conferma la validità di quell’atto storico e il suo ruolo nel processo di pianificazione della zona.

Il Comune di Firenze ha vinto la causa sui terreni dell’Isolotto. La corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato valido l’atto del 14 dicembre 1967 con cui alcune aree furono trasferite all’amministrazione nell’ambito dello sviluppo urbanistico della zona. La decisione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Pensilina pericolante a Firenze: Isolotto, transennata l’area del mercato ortofrutticolo copertoFirenze, 19 febbraio 2026 – Scatta l’interdizione per la pensilina del mercato ortofrutticolo coperto dell’Isolotto. Urbanizzazione sostenibile, nuovo parcheggio e area verde: ok al progetto in via Emilia LevanteElemento centrale dell’approvazione è lo schema di convenzione urbanistica, predisposto dal Settore Governo del Territorio e già sottoscritto per...