Urbanizzazione sostenibile nuovo parcheggio e area verde | ok al progetto in via Emilia Levante

Una delibera di Giunta ha approvato lo schema di convenzione relativo alle opere di urbanizzazione per un edificio direzionale e artigianale in via Emilia Levante. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio e di un'area verde, come parte delle opere connesse al completamento della struttura. La decisione coinvolge l'approvazione delle modalità di realizzazione di queste opere di urbanizzazione.

Elemento centrale dell’approvazione è lo schema di convenzione urbanistica, predisposto dal Settore Governo del Territorio e già sottoscritto per accettazione dal soggetto attuatore È stato approvato, con apposita delibera di Giunta, lo schema di convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al completamento di un edificio direzionale e artigianale situato in via Emilia Levante. L’intervento si inserisce in modo coerente nella pianificazione urbanistica locale, ponendo particolare attenzione alla riduzione del consumo di suolo, alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità della vita urbana. La procedura ha preso avvio nel giugno 2025 con la presentazione dell’istanza di autorizzazione unica da parte della ditta proprietaria degli immobili. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Nuovo parcheggio in un'area verde in via Maccatella: "Si ascolti la cittadinanza e si stralci il progetto"Diritti in Comune sostiene le richieste di un gruppo di residenti di evitare la realizzazione di un "ulteriore attrattore di traffico" in zona... Nuova area a verde e parcheggio a Patrignone: lavori al via dopo PasquaSan Giuliano Terme (PI), 23 marzo 2026 – Una nuova area a verde attrezzata con giochi per i più piccoli e attrezzi per il fitness all'aperto...