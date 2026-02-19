Pensilina pericolante a Firenze | Isolotto transennata l’area del mercato ortofrutticolo coperto

A Firenze, una pensilina del mercato ortofrutticolo dell’Isolotto crolla, causando l’interdizione dell’area. La causa è un danno strutturale che mette a rischio i passanti e i commercianti. Le autorità hanno subito transennato lo spazio, impedendo l’accesso a chi si trova nel quartiere. I tecnici stanno valutando le condizioni dell’intera struttura per evitare ulteriori rischi. La pensilina, frequentata ogni giorno da molti clienti, rimane inaccessibile fino a nuove verifiche. La situazione preoccupa chi lavora nel mercato e i residenti vicini.

Firenze, 19 febbraio 2026 – Scatta l’interdizione per la pensilina del mercato ortofrutticolo coperto dell’Isolotto. Questo a causa di alcuni pannelli di lamiera che stanno cedendo. Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di Firenze Ovest, a chiudere l’area. Accade alle 11.40, quando una squadra è stata chiamata per alcuni pannelli pericolanti. Sono iniziate subito le ispezioni del personale, intervenuto anche con un’autoscala. C’è stato inoltre il sopralluogo di un funzionario dei vigili del fuoco. Al termine, è scattato il transennamento. A intervenire, anche la polizia locale che appunto ha posizionato le transenne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pensilina pericolante a Firenze: Isolotto, transennata l’area del mercato ortofrutticolo coperto Lavori al costone roccioso del porto di Castro. Dopo sei anni transennata area del cantiereDa ieri sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso di via Scalo delle Barche a Castro. Alberi pericolanti: transennata area a Quinto, in arrivo più monitoraggi e una mappa del rischioA Quinto, l’area interessata dagli alberi potenzialmente pericolanti è stata transennata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. MilanoPaviaTV - Canale78 Si sta sbriciolando la pensilina del caseggiato di via Trento, a Mortara, di fianco a dove tre anni fa il Comune ha demolito fa lo stabile pericolante. Potrebbe trattarsi di eternit. Le fibre sono disperse ora sulla strada pubblica che porta facebook