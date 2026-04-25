Isernia rilancia il podismo | nasce il Trofeo Città con la sfida Run4Hope

A Isernia torna il podismo con il nuovo Trofeo Città, organizzato dalla Nuova Atletica Isernia. La competizione prevede una corsa di 10,5 chilometri e si svolge in collaborazione con la staffetta Run4Hope, che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione Fibrosi Cistica. L’evento si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà atleti di diverse età e livelli.

? Cosa sapere La Nuova Atletica Isernia presenta il Trofeo Città con gara di 10,5 chilometri.. L'evento integra la staffetta Run4Hope per raccogliere fondi per la Fondazione Fibrosi Cistica.. Nella mattinata di oggi, presso la Sala Raucci del Comune di Isernia, Agostino Caputo ha presentato ufficialmente il primo Trofeo Città di Isernia, un evento podistico che riporta in auge una denominazione storica per il territorio. Il progetto nasce dalla volontà della Nuova Atletica Isernia di dare nuova linfa al podismo locale. Durante l’incontro istituzionale, il presidente della società pentra, Agostino Caputo, ha ricordato come circa 30 anni fa, proprio quando lui iniziò il suo percorso nell’atletica, la competizione cittadina portasse esattamente quel nome.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia rilancia il podismo: nasce il Trofeo Città con la sfida Run4Hope Notizie correlate Leggi anche: Gli "Amici del Podismo" festeggiano i 50 anni con il "Trofeo Città di Maddaloni" Isernia vince la sfida dei conti: 4 milioni per rilanciare la cittàLa Giunta di Isernia ha dato il via libera al Rendiconto di gestione 2025, registrando un attivo finanziario che sfiora i 4 milioni di euro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Torna il ‘Trofeo città di Isernia’ nel segno della solidarietà con Run4Hope MassigenLo sport e il grande cuore della solidarietà si incontrano a Isernia domenica 26 aprile. La NAI annuncia il ritorno del Trofeo Città di Isernia che storicamente si correva il 25 aprile. L’evento, fort ... cblive.it Il Trofeo Città di Isernia torna il 26 aprile: sport, giovani e solidarietà con Run4HopeISERNIA - Il Trofeo Città di Isernia torna protagonista domenica 26 aprile, riportando in città una delle manifestazioni podistiche più ... molisenetwork.net