Isernia vince la sfida dei conti | 4 milioni per rilanciare la città

La Giunta di Isernia ha approvato il Rendiconto di gestione per il 2025, con un attivo finanziario di quasi 4 milioni di euro. Il risultato positivo permette di programmare iniziative per il rilancio della città. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, che evidenzia l’approvazione del documento contabile. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle spese o delle entrate che hanno portato a questo risultato.

La Giunta di Isernia ha dato il via libera al Rendiconto di gestione 2025, registrando un attivo finanziario che sfiora i 4 milioni di euro. Il provvedimento, comunicato dal primo cittadino Piero Castrataro, segna una svolta decisiva per le finanze del Comune di Palazzo San Francesco. L’ente locale esce da una fase di sofferenza economica per approdare a una stabilità che permette di pianificare nuovi interventi. Questo risultato emerge dopo un percorso di risanamento iniziato quattro anni fa, quando l’amministrazione attuale è entrata in carica. Il percorso dal debito alla solidità finanziaria. Il salto qualitativo nelle casse comunali è evidente se si confrontano i numeri attuali con quelli del 2021. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia vince la sfida dei conti: 4 milioni per rilanciare la città Isernia, sindaco in tenda da 50 notti: analisi e proposte per rilanciare la sanità molisana in crisi.Isernia, Molise – Il sindaco Piero Castrataro ha trascorso la cinquantesima notte consecutiva in una tenda allestita di fronte all'ospedale... Barcellona Pozzo di Gotto, la città che resiste tra conti fragili e sfida elettoraleDal dissesto del 2018 ai fondi Pnrr ancora in gran parte bloccati, si affrontano anni decisivi tra risanamento incompleto e un’economia locale che... Argomenti più discussi: Cordoglio a Isernia per la scomparsa di Maria Di Pirro - isNews; Frane e strade interrotte, Saia chiede maggiori risorse e tecnologie innovative per le Province - isNews; Start-up innovative: Molise dinamico nella crescita, forte specializzazione nell’energia - isNews. Referendum: in provincia di Isernia arrivano i dati finali di numerosi centri. Eccoli. A Vastogirardi stravince il no con il 63,18% contro il 36,82% per il Si. Stesso discorso a Capracotta con il No che ottiene il 61,38% dei consensi contro il 38,62% per il Si. A San P - facebook.com facebook