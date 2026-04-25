Irpef i redditi dichiarati in Umbria | il record la battuta d' arresto e i dati

In Umbria, i dati sulla dichiarazione dei redditi mostrano un andamento variabile. Dopo un periodo di crescita, si registra una battuta d’arresto per i redditi dichiarati, che coinvolge principalmente il lavoro autonomo e le imprese individuali. Questi numeri evidenziano come queste categorie rappresentino ancora una parte significativa dell’economia locale, anche se il trend recente indica alcune difficoltà.

“I dati confermano un passaggio delicato per il lavoro autonomo e per le ditte individuali umbre, che restano una componente essenziale della nostra economia diffusa. La battuta d’arresto del 2024 non cancella il recupero realizzato negli ultimi anni, ma segnala che quel percorso va sostenuto con.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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