Il prossimo 14 novembre a Los Angeles si terrà l’ingresso ufficiale nella Rock and Roll Hall of Fame di artisti considerati tra i più influenti nel panorama musicale. Tra i candidati figurano gruppi e artisti che hanno lasciato un segno duraturo nel mondo del rock, con carriere che spaziano dagli anni Settanta ai giorni nostri. L’evento rappresenta una celebrazione delle loro contribuzioni e del loro impatto sulla musica.

La Rock and Roll Hall of Fame accoglierà nuovi pilastri della storia musicale il prossimo 14 novembre a Los Angeles. Durante una recente trasmissione televisiva è stata infatti comunicata l’inclusione di Oasis e del cantante Phil Collins nel prestigioso pantheon statunitense, insieme ai giganti del metal Iron Maiden e al gruppo Joy DivisionNew Order. Un traguardo per i giganti delle classifiche. L’ingresso di Phil Collins tra gli eletti sottolinea un primato commerciale straordinario che lo vede schierato solo con figure come Paul McCartney e Michael Jackson. Il musicista britannico, noto per aver dominato la scena rock degli anni ’80, detiene infatti il raro privilegio di aver superato la soglia dei 100 milioni di dischi venduti, un successo ottenuto sia attraverso la propria carriera solista sia durante la sua attività con i Genesis.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oasis, Phil Collins e Iron Maiden: leggende nel tempio del Rock

Lily Collins fa gli auguri a papà Phil Collins per i suoi 75 anni: «Mi considero davvero fortunata ad averti abbracciato, aver riso con te»«Ieri – ha scritto – papà ha compiuto 75 anni e io mi sento davvero grata per aver celebrato insieme.

Iran, la diretta della guerra del 6 marzo: la nave cinese Iron Maiden fatta passare a HormuzProsegue la guerra in Iran iniziata sabato scorso con gli attacchi di Israele e Usa.

Si parla di: Musica, Phil Collins e Oasis presto nella 'Rock and Roll Hall of Fame'; IRON MAIDEN: finalmente introdotti nella Rock & Roll Hall of Fame insieme a Phil Collins , Billy Idol, Oasis, Joy Division/New Order.