Iron Maiden | The Number of the Beast conquista la vetta svolta per il metal e la band britannica

Gli Iron Maiden conquistano per la prima volta la vetta delle classifiche con il loro album “The Number of the Beast”. È un risultato storico per la band britannica, che segna una svolta importante nella loro carriera e nel mondo del metal.

Gli Iron Maiden raggiungono per la prima volta la vetta delle classifiche con il loro album “The Number of the Beast”, un traguardo che segna una svolta nella carriera della band britannica e nel panorama del metal. L’album, pubblicato nel 1982, ha rappresentato un punto di svolta per il genere, dimostrando il suo potenziale commerciale e artistico. La storia di questo successo inizia con un cambio di guardia alla voce degli Iron Maiden. Steve Harris, il bassista e fondatore del gruppo, e il manager Rod Smallwood, si resero conto che Paul Di’Anno stava affrontando difficoltà crescenti. La sua performance al Reading Festival del 1981, pur apprezzata, era stata accompagnata da problemi di gestione e un clima di crescente instabilità all’interno della band.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Iron Maiden

Ultime notizie su Iron Maiden

