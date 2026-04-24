Witkoff e Kushner partiranno per Islamabad sabato Trump | L’Iran farà un’offerta per soddisfare le richieste Usa – La diretta

Sabato, i rappresentanti di Witkoff e Kushner partiranno per Islamabad, in un viaggio ufficiale. Nel frattempo, il 56º giorno della Guerra del Golfo vede ancora ferme le trattative tra Teheran e Washington, con le parti che non riescono a trovare un accordo. In un’intervista, un portavoce dell’ex presidente ha affermato che l’Iran potrebbe presentare una proposta per soddisfare le richieste americane.

Nel 56esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran continua lo stallo nei negoziati di pace tra Teheran e Washington. Il politologo Robert D. Kaplan spiega che gli iraniani stanno tirando per le lunghe le trattative proprio per mettere in difficoltà Donald Trump, che vorrebbe un accordo rapido. Tanto che secondo la Cnn l’esercito americano è tornato a proporre al presidente americano una serie di opzioni di attacco a obiettivi regionali. Il focus è sulla neutralizzazione delle mine iraniane, delle imbarcazioni d’attacco rapido e delle minacce costiere, per riaprire lo Stretto di Hormuz. Intanto il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato esteso di tre settimane e lo stesso Trump ha detto di non stare pensando all’ esclusione dell’Iran dai Mondiali 2026 in favore dell’Italia.🔗 Leggi su Open.online

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