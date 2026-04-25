Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a mantenere un alto livello di incertezza, con provocazioni, minacce e smentite che si susseguono sui social media e nelle dichiarazioni ufficiali. Sul terreno, però, le possibilità di un dialogo concreto sembrano ancora lontane, e il tavolo delle trattative rimane vuoto, senza proposte o iniziative chiare. La situazione resta complessa e senza una direzione evidente.

Golfo Inviati iraniani e statunitensi potrebbero vedersi oggi in Pakistan, secondo la Reuters. Nessun segno di svolta: il nodo resta Hormuz. Il peso economico del conflitto non preoccupa solo Teheran: quasi vuoti i magazzini di missili statunitensi Golfo Inviati iraniani e statunitensi potrebbero vedersi oggi in Pakistan, secondo la Reuters. Nessun segno di svolta: il nodo resta Hormuz. Il peso economico del conflitto non preoccupa solo Teheran: quasi vuoti i magazzini di missili statunitensi Se per un attimo si mettono da parte provocazioni, minacce, conferme e smentite amplificate da una guerra parallela combattuta sui social media, ciò che resta sul terreno è, per ora, una tensione congelata.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Iran-Usa, guerra sconveniente per tutti ma il tavolo è ancora senza idee

Iran-USA: Se Scoppia la Guerra, Perderanno Tutti | Marandi

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