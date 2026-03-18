Un mediatore britannico ha dichiarato che esisteva un accordo con l’Iran, smentendo le affermazioni di Donald Trump secondo cui gli Stati Uniti e Israele avrebbero scelto la guerra. Trump aveva ripetuto più volte che un attacco contro l’Iran fosse inevitabile a causa della presunta minaccia nucleare e del rifiuto di negoziati da parte di Teheran. Un’inchiesta del Guardian ha però rivelato un quadro diverso.

Mentre Donald Trump ha ripetuto più volte che l’attacco a Iran era «inevitabile» perché Teheran non voleva negoziare e rappresentava una minaccia nucleare imminente, un’inchiesta esclusiva del Guardian rivela il contrario. L’advisor per la sicurezza nazionale britannica, Jonathan Powell, era presente agli ultimi round di colloqui a Ginevra e ha giudicato l’offerta iraniana «sorprendente» e sufficientemente seria da evitare una escalation militare. Due giorni dopo la fine di quei negoziati, Stati Uniti e Israele hanno lanciato l’attacco. Usa e Israele non hanno mai voluto negoziare con Teheran sul serio. É l’ulteriore conferma che Usa e Israele non hanno mai voluto veramente negoziare con Teheran e che i negoziati erano pura «coreografia» volta a prendere tempo e organizzare l’offensiva militare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il mediatore britannico smentisce Trump: c’era un accordo sul tavolo con l’Iran, ma Usa e Israele hanno scelto la guerra

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