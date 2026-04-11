Oggi si sono aperti a Islamabad i negoziati tra Stati Uniti e Iran, con le parti che si incontrano in un clima di grande incertezza. Nel frattempo, il presidente americano ha ripetuto la richiesta di garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz e ha criticato ancora i leader di Teheran uccisi di recente. Israele si prepara invece a condurre nuovi raid nella regione, mentre il tavolo diplomatico si presenta senza fiducia tra le parti coinvolte.

È il giorno dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Islamabad che diventa il centro di una partita diplomatica carica di tensioni e incognite. Il presidente Donald Trump ribadisce la linea dura sullo Stretto di Hormuz, definito acque internazionali, mentre Teheran si presenta al tavolo con una delegazione imponente ma senza fiducia negli Usa. Sullo sfondo restano le mine nello Stretto, la capacità missilistica iraniana ancora significativa e il rischio concreto che il confronto diplomatico possa fallire, riaprendo la strada a una nuova escalation militare. 15:22 -Trump: “Loro leader di lunga data sono morti lode ad Allah” “I loro ‘leader’ di lunga data non sono più tra noi, lode ad Allah”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, iniziati i negoziati a Islamabad: Trump rilancia su Hormuz e attacca ancora sui leader di Teheran uccisi. Tavolo senza fiducia, Israele prepara nuovi raid

Guerra in Iran, sono iniziati i negoziati a Islamabad: Trump sfida Teheran su Hormuz. Tavolo senza fiducia, Israele prepara nuovi raidÈ il giorno dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Islamabad che diventa il centro di una partita diplomatica carica di tensioni e incognite.

Guerra in Iran, oggi negoziati a Islamabad: Trump sfida Teheran su Hormuz. Tavolo senza fiducia, Israele prepara nuovi raidÈ il giorno dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Islamabad che diventa il centro di una partita diplomatica carica di tensioni e incognite.

Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima