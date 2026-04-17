Reza Pahlavi ha recentemente commentato il suo ruolo nel processo di transizione verso un Iran laico e libero. In un'intervista, ha fatto riferimento alle discussioni in corso in Europa riguardo alle conseguenze del conflitto nel paese e alla chiusura dello stretto di Hormuz. La sua dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle dinamiche politiche e strategiche legate alla regione.

«In Europa si parla molto dei risvolti del conflitto in Iran e della chiusura dello stretto di Hormuz. Troppo poco, invece, del popolo iraniano, per il quale non c'è alcun cessate il fuoco all'orizzonte, ma solo repressione. Il mio appello è che anche il governo italiano si spenda di più per i cittadini del mio Paese: gli iraniani non possono restare fuori dall'equazione che porterà l'Iran fuori dal regime nel prossimo futuro. Una transizione politica democratica che va supportata anche dall'esterno e di cui io potrei essere garante». Reza Pahlavi, Principe ereditario dello Scià di Persia, è, oggi, il volto della speranza per milioni di iraniani, che riconoscono nella sua autorevole figura la possibilità di affrancarsi dal sanguinario regime che li opprime, per arrivare finalmente ad un'autentica liberazione, attesa da oltre quarant'anni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Reza Pahlavi: "Il mio ruolo nella transizione verso un nuovo Iran laico e libero"

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