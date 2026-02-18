Reza Pahlavi ha chiesto a Donald Trump di intervenire per aiutare il suo popolo a liberarsi, dopo aver assistito alle proteste di massa in Iran. Il figlio dell’ultimo Shah, noto per il suo ruolo di leader dell’opposizione, ha fatto questa richiesta durante un incontro con alcuni esponenti dell’opposizione all’estero. In una dichiarazione pubblica, ha espresso la speranza che gli Stati Uniti possano sostenere le rivolta contro il regime, mentre migliaia di iraniani scendono in piazza chiedendo libertà e cambiamento.

Reza Pahlavi in questo momento è il «dissidente» più noto al mondo. Il leader dell'insurrezione popolare in corso in Iran è il figlio maggiore di Mohammad Reza Pahlavi, l'ultimo Shah d'Iran, e dell'amatissima Farah Pahlavi. Il Principe avverte un chiaro senso di responsabilità nei confronti della sua patria. È un uomo mite, non parla mai male di nessuno e, quando qualcuno lo attacca, di solito lo fa criticando suo padre, non lui. Nel 1967, all'età di 7 anni, divenne erede al trono. Nel 1978, a 17 anni, lasciò l'Iran per addestrarsi come pilota di jet da combattimento negli Stati Uniti (Texas). Pochi mesi dopo scoppiò la Rivoluzione iraniana del 1979, che depose la monarchia e instaurò la Repubblica Islamica, impedendogli di rientrare in patria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Reza Pahlavi, l'erede dello scià di Persia: "Trump, aiuta il mio popolo a liberarsi"

