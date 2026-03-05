Le basi americane in Italia sono al centro delle tensioni legate alla crisi tra Iran e Stati Uniti. Nel frattempo, l’Italia ha rafforzato i sistemi di difesa aerea e ha annunciato l'invio di supporto navale a Cipro. Inoltre, sono stati consegnati sistemi antimissile e antidrone ai Paesi del Golfo, che hanno subito recenti attacchi di rappresaglia da parte dell’Iran.

L’Italia ha potenziato i sistemi di difesa aerea nazionale e invierà supporto navale a Cipro. E poi sistemi di difesa antimissile e antidrone ai Paesi del Golfo che sono stati oggetto di attacchi di rappresaglia da parte dell’Iran. La premier Giorgia Meloni ha chiarito in queste ore che l’Italia non è in guerra “e non vogliamo entrare in guerra”. Nonostante questo, però, Roma non può non considerare i rischi per l’Europa del conflitto in Medio Oriente. (ANSA FOTO) – Notizie.com Bisogna ricordare che l’Iran, attaccato da Israele e da Stati Uniti, sta mettendo in campo rappresaglie contro i Paesi del Golfo alleati degli Usa e contro basi americane in vari territori. 🔗 Leggi su Notizie.com

Le basi americane in Italia nel mirino della crisi Iran-Usa: cosa potrebbe accadere se Washington chiederà di usarle

