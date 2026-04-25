Crisi Iran-USA | Araghchi lascia il Pakistan senza incontrare la delegazione americana

Il ministro degli Esteri iraniano ha lasciato il Pakistan senza incontrare i rappresentanti degli Stati Uniti. La visita nel paese asiatico è avvenuta in un momento di tensione tra Teheran e Washington, legato alla crisi in Medio Oriente. La decisione di partire senza aver avuto colloqui con la delegazione americana si è verificata in un contesto di rapporti diplomatici già complessi tra le due parti.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha lasciato il Pakistan senza aver incontrato i rappresentanti degli Stati Uniti, alimentando ulteriormente le tensioni diplomatiche in una fase già delicata dei negoziati internazionali sul Medio Oriente. La notizia, riportata dall’emittente libanese Al-Mayadeen, arriva mentre diverse fonti indicano un progressivo irrigidimento delle posizioni tra Teheran e Washington. Secondo i media iraniani, infatti, l’Iran avrebbe deciso di non avviare alcun confronto con la delegazione americana composta da Steve Witkoff e Jared Kushner, almeno fino alla cessazione del blocco dello Stretto di Hormuz da parte del Comando Centrale statunitense.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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