Iran Araghchi lascia il Pakistan senza incontrare la delegazione Usa che non è partita Hegseth | Buon accordo o attacchiamo di nuovo – La diretta

Oggi, nel tentativo di avviare un dialogo tra Stati Uniti e Iran, due rappresentanti americani sono partiti per Islamabad con l'intenzione di incontrare una delegazione iraniana. Tuttavia, l'incontro non si è svolto perché l'Iran ha lasciato il Pakistan prima dell'arrivo. Nel frattempo, un commentatore ha dichiarato che, in mancanza di un accordo, potrebbe esserci una ripresa delle azioni militari.

Steve Witkoff e Jared Kushner sono partiti oggi per Islamabad con l’obiettivo di incontrare la delegazione iraniana. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è già atterrato nella capitale pachistana per valutare le proposte di Teheran, che il Pakistan trasmetterà poi a Washington. Secondo fonti pachistane citate da Reuters, sarà Araghchi a discutere, dopo che il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf si era dimesso dalla guida della squadra negoziale per le critiche dei falchi, sostituito da Araghchi, già protagonista dell’accordo sul nucleare del 2015. Le minacce di Hegseth e lo spiraglio tra Israele e Libano. Sul piano militare, il segretario alla Guerra Pete Hegseth ha ribadito che, in assenza di « un buon accordo», le forze armate americane sono pronte a colpire di nuovo l’Iran.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Trump manda in Pakistan Witkoff e il genero Kushner, ma l’Iran non vuole vederli fino a lunedì. Hegseth: «Buon accordo o attacchiamo di nuovo» – La direttaSteve Witkoff e Jared Kushner sono partiti oggi per Islamabad con l’obiettivo di incontrare la delegazione iraniana.

Iran, Ghalibaf lascia i negoziati per disaccordi interni. Hegseth: «Teheran può fare buon accordo, o colpiremo di nuovo» – La direttaNel 56esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran continua lo stallo nei negoziati di pace tra Teheran e Washington.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Iran: Witkoff & Kushner a Islamabad con Araghchi, ma intanto tra Trump e Sanchez scorre veleno; Iran, oggi possibili nuovi colloqui a Islamabad. Attesi Witkoff, Kushner e Araghchi; Witkoff e Kushner a Islamabad. Ma l'Iran smentisce incontri tra Araghchi e gli americani; Iran, Tajani: Ho incoraggiato Araghchi a intesa rapida.

Iran, Araghchi lascia il Pakistan senza incontrare la delegazione USA – La direttaIl ministro degli Esteri dell'Iran, Abbas Araghchi (al centro) al momento dell'arrivo a Islamabad, ... msn.com

Guerra ultime notizie. Iran, colloqui a Islamabad: consegnata proposta di Teheran per accordo di pace con gli UsaTrump manda l’inviato Steve Witkoff a Islamabad per incontrare i negoziatori iraniani. Diretto in Pakistan anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Non siederà più invece al tavolo dei negozi ... ilsole24ore.com

#Iran, #Araghchi consegna al #Pakistan la risposta di Teheran alle proposte Usa - #IranWar x.com

#Araghchi ha consegnato al #Pakistan la risposta dell’ #Iran alle proposte Usa - #IranWar - facebook.com facebook