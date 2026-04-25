Iran Araghchi arrivato in Pakistan Incontro con gli Usa al momento non previsto – La diretta

Il ministro degli Esteri dell’Iran è arrivato a Islamabad, in Pakistan, e parteciperà a incontri con i diplomatici locali. Al momento, non è previsto un colloquio diretto tra la delegazione iraniana e gli Stati Uniti. La visita si svolge in un momento di attesa per eventuali sviluppi diplomatici tra le parti coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato incontri con rappresentanti statunitensi durante questa visita.

Home > Esteri > A Islamabad, in Pakistan, è arrivato il ministro degli Esteri dell’Iran, Abbas Araghchi. Oggi sono previsti incontri tra la delegazione di Teheran e i diplomatici pakistani, ma almeno per il momento è escluso un dialogo diretto con gli Stati Uniti. A farlo sapere è il portavoce degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, con un post su X. We arrive in Islamabad, Pakistan, for an official visit. FM Araghchi will be meeting with Pakistani high-level officials in concert with their ongoing mediation & good offices for ending American imposed war of aggression and the restitution of peace in our region.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Araghchi arrivato in Pakistan. Incontro con gli Usa al momento non previsto – La diretta Notizie correlate L’indiscrezione: “Il ministro degli Esteri dell’Iran Abbas Araghchi atteso oggi in Pakistan per riprendere i colloqui con gli Usa”Il ministro degli Esteri dell’Iran, Abbas Araghchi, arriverà in serata a Islamabad, in Pakistan, alla guida di una piccola delegazione diplomatica. Leggi anche: Iran, possibili colloqui con gli Usa già nei prossimi giorni: verso un incontro Araghchi-Witkoff Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Usa-Iran, prove di dialogo con 'mistero'. Ecco la risposta di Teheran a Trump; Gli Stati Uniti dicono che ci saranno nuovi negoziati con l’Iran; Abbas Araghchi arriva a Islamabad; Usa-Iran: Witkoff e Kushner in Pakistan sabato, arrivato Araghchi. Visita diplomatica: Abbas Araghchi in Pakistan per colloqui a IslamabadAbbas Araghchi è arrivato a Islamabad il 24 aprile 2026 e ha incontrato il ministro Ishaq Dar e il capo di stato maggiore Asim Munir ... notizie.it Iran, Araghchi a Islamabad con risposta a piano Usa per la pace - DirettaIl ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, sta portando con sé a Islamabad una risposta scritta a una proposta degli Stati Uniti per un accordo di pace tra Iran e Usa, secondo le ultime ... adnkronos.com Iran, "svuotate scorte di missili e bruciati miliardi di dollari": ecco quanto è costata la guerra agli Usa x.com Riprendono oggi in Pakistan i colloqui tra Stati Uniti e Iran nel tentativo di porre fine alla guerra scoppiata lo scorso28 febbraio. Nonostante il cessate il fuoco unilaterale prorogato da Washington,la diplomazia internazionale resta cauta: il portavoce del ministe - facebook.com facebook