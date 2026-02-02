Iran possibili colloqui con gli Usa già nei prossimi giorni | verso un incontro Araghchi-Witkoff

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti potrebbero ridursi nei prossimi giorni. Secondo l’agenzia Tasnim, Teheran sarebbe pronta a cominciare i negoziati con Washington. Al momento, però, non si conoscono ancora né il luogo né la data dell’incontro. La notizia circola mentre si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile confronto tra le due parti.

Potrebbero partire a breve i colloqui tra Iran e Stati Uniti. Secondo l’agenzia iraniana Tasnim, che cita una “fonte informata”, Teheran sarebbe pronta ad avviare i negoziati con Washington già nei prossimi giorni, anche se al momento non sono stati resi noti né il luogo né la data dell’incontro. Sempre secondo Tasnim, al tavolo dovrebbero sedersi il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l’inviato del presidente americano Steve Witkoff. Tra le sedi possibili viene indicata anche la Turchia. Negoziati limitati al nucleare. L’agenzia Fars riferisce che i colloqui dovranno riguardare esclusivamente il dossier nucleare e sarebbero stati autorizzati direttamente dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Iran, possibili colloqui con gli Usa già nei prossimi giorni: verso un incontro Araghchi-Witkoff Approfondimenti su Iran Usa Iran, avvio colloqui con Usa possibile a giorni: verso incontro Araghchi-Witkoff L’Iran potrebbe riaprire i canali di dialogo con gli Stati Uniti già nei prossimi giorni. Miami, Witkoff: «Colloqui produttivi». Mosca spegne gli entusiasmi sul vertice a tre. «Non c’è in preparazione alcun incontro con Usa e Ucraina» La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Iran Usa Argomenti discussi: Iran, avvio colloqui con Usa possibile a giorni: verso incontro Araghchi-Witkoff; Iran, proseguono i colloqui con i mediatori turchi (su mandato Usa): Erdogan vuole un credito per la questione curda; Teheran: 'Eserciti europei terroristi'. Nuove sanzioni Usa a Iran; Teheran ora vuole negoziare con Washington. Usa: pronti a un incontro per un accordo. Iran, avvio colloqui con Usa possibile a giorni: verso incontro Araghchi-WitkoffI negoziati dovrebbero vedere protagonisti il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, e l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff. adnkronos.com Iran, possibili colloqui con gli Usa già nei prossimi giorni: verso un incontro Araghchi-WitkoffPotrebbero partire a breve i colloqui tra Iran e Stati Uniti. Secondo l’agenzia iraniana Tasnim, che cita una fonte informata, Teheran sarebbe pronta ad ... thesocialpost.it #Erdogan ieri ha incontrato #Araghchi. Il "ministro degli Esteri" iraniano era giunto a #Istanbul per assicurarsi l'aiuto turco alla de-escalation con gli #Usa. #Ankara è impegnata in una serie di colloqui diplomatici con funzionari statunitensi e iraniani, colloqui ch - facebook.com facebook #Erdogan ieri ha incontrato #Araghchi. Il "ministro degli Esteri" iraniano era giunto a #Istanbul per assicurarsi l'aiuto turco alla de-escalation con gli #Usa. #Ankara è impegnata in una serie di colloqui diplomatici con funzionari statunitensi e iraniani, colloqui ch x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.