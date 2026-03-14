IPhone Fold pronto a rivoluzionare il mercato data di uscita e costo dello smartphone pieghevole di Apple

Un nuovo smartphone pieghevole di Apple, chiamato IPhone Fold, è in arrivo sul mercato. Il dispositivo avrà uno schermo da 7,8 pollici e un’interfaccia simile a quella dell’iPad. Inoltre, sarà dotato di Touch ID. La data di uscita e il prezzo rimangono ancora da annunciare, mentre le specifiche tecniche sono state confermate dalle fonti vicine all’azienda.

Il primo iPhone pieghevole potrebbe arrivare nel 2026 con uno schermo interno da circa 7,8 pollici e un’interfaccia simile a quella dell’iPad. Il dispositivo, ribattezzato provvisoriamente iPhone Fold, introdurrebbe multitasking con due app affiancate, fotocamera con foro nel display e Touch ID al posto di Face ID. Il costo stimato supererebbe i 2000 dollari. iPhone Fold, il primo pieghevole Apple Le novità dell'ìPhone pieghevole Fotocamera con foro nel display Quando arriva e possibile costo iPhone Fold, il primo pieghevole Apple Apple si prepara a entrare nel mercato specifico con il suo primo smartphone pieghevole, un dispositivo destinato a distinguersi nettamente dagli iPhone tradizionali. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - IPhone Fold pronto a rivoluzionare il mercato, data di uscita e costo dello smartphone pieghevole di Apple Articoli correlati Iphone pieghevole apple potrebbe fissare un standard per le pieghe dello schermosi esaminano le indiscrezioni riguardanti un possibile iPhone pieghevole, con dettagli emersi dall’ambito delle forniture e dall’attenzione dei media... Razr fold: il primo smartphone pieghevole a libro di MotorolaMotorola, brand del gruppo Lenovo, ha svelato il razr fold, il suo primo smartphone pieghevole a libro. IPHONE 18 PRO e IPHONE PIEGHEVOLE: APPLE CAMBIA TUTTO! Altri aggiornamenti su IPhone Fold pronto a rivoluzionare il... Temi più discussi: Il prossimo iPhone pieghevole di Apple potrebbe offrire un’esperienza iOS adattiva simile a quella di un iPad; iPhone Fold, nuove immagini confermano il design: sembra un iPad mini; Voci di corridoio sull'iPhone Fold: Samsung produrrà in serie 20 milioni di pannelli a partire da maggio 2026.; Apple rimanda la casa smart: nuova Apple TV e altri prodotti rimandati per un motivo preciso. iPhone Fold anticipa un’esperienza simile a iPad con interfaccia dedicata e nuove funzioni avanzateiPhone Fold, primo pieghevole Apple: cosa sappiamo finora Il primo smartphone pieghevole di Apple, indicato come iPhone Fold, potrebbe essere annuncia ... assodigitale.it iPhone Fold: il display è pronto ma la batteria e la cerniera rallentano un po' la produzioneApple avrebbe finalizzato il display pieghevole dell'iPhone Fold e avviato l'assemblaggio con Foxconn, ma cerniera e batteria non sono ancora pronte. L'arrivo dell'iPhone Fold si avvicina a piccoli ... multiplayer.it AppleZein.net. . Svelati i prezzi, la memoria e il design del primo iPhone Fold in uscita a settembre! Costerà quasi 3000 dollari nella versione top, avrà uno schermo senza piega ma... dirà addio al Face ID! Vuoi scoprire i segreti della cerniera in Metallo Liqui - facebook.com facebook iPhone Fold: Apple starebbe valutando di mettere sul mercato il proprio pieghevole con un prezzo di partenza di 2.000 dollari x.com