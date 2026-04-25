iPhone 17 gratis | la promozione lampo per cambiare smartphone

Una promozione temporanea permette di ottenere un iPhone 17 o 17e senza costi aggiuntivi, disponibile solo durante il fine settimana. T-Mobile propone diverse modalità di partecipazione, offrendo ai clienti l’opportunità di cambiare smartphone senza pagare il prezzo di listino. La campagna si limita a pochi giorni e riguarda specifici piani tariffari. L’offerta è stata annunciata ufficialmente dalla compagnia e riguarda clienti esistenti e nuovi.

? Cosa sapere T-Mobile offre iPhone 17 e 17e gratuitamente questo fine settimana con diverse modalità.. L'offerta richiede l'attivazione di piani tariffari specifici o il trade-in di vecchi dispositivi.. T-Mobile offre l’iPhone 17 gratuito per un tempo limitato questo fine settimana, permettendo di ottenere il modello base o la versione 17e attraverso diverse modalità di attivazione contrattuale. Dopo un mese di marzo estremamente intenso per il produttore di Cupertino, caratterizzato dal lancio sul mercato di una nuova linea di iPhone, MacBook e iPad, l’attenzione si sposta ora sulla ricerca delle migliori opportunità commerciali desidera aggiornare i propri dispositivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - iPhone 17 gratis: la promozione lampo per cambiare smartphone Notizie correlate iPhone 17 a costo zero: la mossa shock per cambiare operatoreT-Mobile punta a conquistare nuovi utenti offrendo l’iPhone 17 a un costo pari a zero decide di cambiare operatore. 5 smartphone in forte sconto su Amazon: c’è anche l’iPhone 17 (ma dovete sbrigarvi)Negli ultimi giorni Amazon ha lanciato una serie di promozioni molto interessanti dedicate agli smartphone. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Comprare iPhone 14 a New York? Conviene? Quanto si risparmia?; Apple TV+: 7 giorni gratis e contenuti esclusivi; Hama Clear Protect per iPhone 17 Pro Max: Vetro 9H con EcoFrame; Apple TV, ecco le prossime uscite e come accedere gratis alla piattaforma. iPhone gratis? No, è una truffa!A pochi giorni dalla presentazione del nuovo iPhone 17, i cybercriminali sono già all’opera, sfruttando l’interesse globale per il dispositivo per mettere in atto truffe sofisticate e ingannare gli ... bitmat.it Apple, SOS emergenze via satellite: ancora un anno gratis per chi ha iPhone 14 e 15Gli utenti di iPhone 14 e iPhone 15 riceveranno un ulteriore anno di accesso gratuito alle funzioni di connettività satellitare. La novità emerge da una nota pubblicata da Apple nelle pagine ufficiali ... hdblog.it Perché Alice segnava sul suo IPhone cosa mangiavano mamma Antonella e Sara Il caso della "ricina" forse è vicino a una svolta Sequestrato il cellulare di Alice, la figlia maggiore scampata al massacro. Sospetti su alcune ricerche online effettuate a pochi c - facebook.com facebook iPhone perde la battaglia per l'AI No, per il CEO di Perplexity x.com