Amazon ha avviato alcune promozioni sui suoi smartphone, con sconti significativi su cinque modelli, tra cui l’iPhone 17. Le offerte sono disponibili solo per un periodo limitato, e gli utenti devono agire in fretta per approfittarne. Le promozioni riguardano diversi produttori e modelli, attirando l’attenzione di chi cerca un nuovo telefono a prezzi ridotti.

Negli ultimi giorni Amazon ha lanciato una serie di promozioni molto interessanti dedicate agli smartphone. Tra le offerte spiccano modelli di fascia alta, come i nuovi iPhone 17 e 17 Pro e il Galaxy S26, ma anche dispositivi economici con ottimo rapporto qualità-prezzo. Alcuni prezzi risultano sensibilmente ridotti rispetto al listino ufficiale e proprio per questo motivo molti utenti stanno monitorando le promozioni prima che terminino. Di conseguenza, chi ha bisogno di cambiare telefono potrebbe trovare l’occasione giusta proprio in questo momento. Ecco cinque smartphone particolarmente interessanti disponibili attualmente in offerta sul celebre retailer online! Il primo smartphone da considerare è Samsung Galaxy S26, un modello di fascia alta progettato per offrire prestazioni molto elevate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - 5 smartphone in forte sconto su Amazon: c’è anche l’iPhone 17 (ma dovete sbrigarvi)

Da iPhone 17 al Motorola: 5 smartphone a prezzo stracciato su Amazon (ma dovete sbrigarvi)Dalla fascia premium fino alla gamma media, su Amazon sono attive promozioni che coprono praticamente ogni esigenza.

Mouse e cuffie in offerta straordinaria su Amazon per un gaming stellare, ma dovete sbrigarviSu Amazon sono attive promozioni particolarmente aggressive su mouse e cuffie gaming, con sconti che superano il 50% su alcuni modelli.

