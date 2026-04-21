iPhone 17 a costo zero | la mossa shock per cambiare operatore

T-Mobile ha annunciato un'offerta speciale che permette ai nuovi clienti di ottenere l’iPhone 17 senza pagarlo, a condizione di cambiare operatore e aderire a un piano specifico. L’azienda mira ad ampliare la propria base clienti con questa promozione, che sembra mirata a incentivare il passaggio da altri operatori. La proposta sarà disponibile per un periodo limitato e riguarda utenti che soddisfano determinati requisiti contrattuali.

T-Mobile punta a conquistare nuovi utenti offrendo l’iPhone 17 a un costo pari a zero decide di cambiare operatore. L’operatore statunitense ha strutturato una promozione che prevede uno sconto fino a 830 dollari sulla serie di dispositivi Apple, distribuito attraverso crediti mensili in fattura per un periodo di 24 mesi. La strategia si rivolge a chi utilizza ancora telefoni con schermi danneggiati o batterie ormai esauste, proponendo un passaggio immediato all’ultimo modello disponibile. Per ottenere il vantaggio economico, l’utente deve trasferire il proprio numero telefonico da un concorrente e sottoscrivere un piano tariffario di fascia alta, come le opzioni Go5G Plus o la più recente Experience More.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - iPhone 17 a costo zero: la mossa shock per cambiare operatore Notizie correlate Nuovo iPhone 17: la strategia di T-Mobile per averlo a costo zeroT-Mobile ha lanciato un'offerta promozionale questo fine settimana per permettere l'acquisizione di nuovi modelli iPhone 17, proponendo l'iPhone 17e... Iphone 17 e iphone 17 pro: le migliori custodie scelte tra oltre 50 modelliintroduzione sintetica si analizzano le custodie disponibili per iPhone 17 e iPhone 17 Pro, con attenzione a materiali, protezione e rapporto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: iPhone 17 Pro Max con A19 Pro a prezzo ridotto con questi codici promo; Il nuovo iPhone 18 farà foto eccezionali, soprattutto di notte; Amazon, Apple Watch crolla di prezzo: sconti fino all'80%; Apple ignora la crisi? Gli iPhone 18 Pro non aumenteranno di prezzo secondo un rumor. iPhone 17 Pro Max con A19 Pro a prezzo ridotto con questi codici promoIl top di gamma da 6,9 pollici di Apple oggi costa meno del solito. Parliamo di iPhone 17 Pro Max, device con A19 Pro e fotocamere Pro Fusion, un mix per performance sempre reattive e foto senza compr ... hdblog.it Apple iPhone 17 Pro Max crolla su eBay e ora è un best buy assolutoL'epico e inimitabile Apple iPhone 17 Pro Max da 256 GB è in offerta su eBay a un presso davvero incredibile e pagabile anche a rate. punto-informatico.it Apple dovrebbe interrompere il supporto a diversi modelli di iPhone con l'arrivo di iOS 27, previsto per l'autunno dopo la WWDC 2026. https://tech.everyeye.it/notizie/ios-27-brutte-notizie-4-modelli-iphone-non-verranno-aggiornati-873109.htmlutm_medium facebook Il Ceo di Apple, Tim Cook, si dimetterà all'inizio di settembre e sarà sostituito da un dirigente dell'azienda, John Ternus, che in precedenza era responsabile dei prodotti fisici, dall'iPhone al Mac, secondo una dichiarazione rilasciata oggi. Sebbene John Tern x.com