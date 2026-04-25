Io nato nel 2009 e il senso vero del 25 aprile

Questo gruppo di articoli, intitolato “Cronache dal Futuro”, è scritto da giovani di circa sedici anni o poco più. Sono ragazzi che, pur essendo ancora adolescenti, cercano di condividere il loro punto di vista su eventi storici e sociali. Il titolo riflette il loro desiderio di raccontare il presente con occhi diversi, guardando avanti e immaginando cosa potrebbe riservare il futuro.

Perché il titolo “ Cronache dal Futuro” per questa serie di articoli. Perché saranno articoli scritti da ragazze e ragazzi di sedici anni o poco più e, come sempre diciamo, loro sono il futuro e soprattutto vedono il futuro con occhi diversi. Noi adulti, a volte anziani, tendiamo a vederli per come si mostrano in questa società dove l’omologazione è l’elemento necessario per “fare parte”. Stavolta è stato chiesto loro di essere se stessi, senza inibizioni, anzi la parola esatta è “disinibiti”, senza limiti o censure, spesso autoimposte. Non scriveranno articoli per prendere un bel voto. Scriveranno le loro pulsioni, i loro problemi, le loro ansie e aspettative più recondite senza che nessuno li fermerà.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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