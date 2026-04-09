La Consulta provinciale studentesca di Bergamo ha promosso un’iniziativa intitolata

L’INIZIATIVA. Promossa dalla Consulta provinciale studentesca di Bergamo: storie, luoghi ed esperienze a partire dall’eccidio di Cornalba, con un docufilm. È un’iniziativa pensata dagli studenti per gli studenti quella in programma mercoledì 22 aprile alle 9 all’Auditorium dell’Isis Giulio Natta di Bergamo. Si intitola «Radici di libertà: dall’eccidio di Cornalba al 25 Aprile» ed è promossa dalla Consulta provinciale studentesca di Bergamo con il patrocinio del Comune di Bergamo, Anpi-Comitato provinciale di Bergamo, Coop Lombardia, Isrec, Lab80film, Pandora e Centro di servizio per il volontariato. Un appuntamento che nasce dentro le scuole... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Radici di libertà»: riportare al centro il senso del 25 Aprile

"Riportare il senso unico in via Vittorio Emanuele"Quale sarà il futuro di via Vittorio Emanuele II a Poggio a Caiano? Il gruppo di opposizione “Poggio Insieme” ha organizzato in Sala della Giostra...

Sanremo 2026: Amori fragili e disagio sociale al centro del festival, tra precarietà e ricerca di senso.Sanremo 2026 ha concluso la sua corsa lasciando uno spaccato inedito dell'Italia contemporanea.

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«Radici di libertà»: riportare al centro il senso del 25 AprilePromossa dalla Consulta provinciale studentesca di Bergamo: storie, luoghi ed esperienze a partire dall’eccidio di Cornalba, con un docufilm. ecodibergamo.it

Radici di libertà la personale di Elena Cappellini a Galleria VittoriaLa Galleria Vittoria presenta Radici di Libertà, prima mostra personale di Elena Cappellini, a cura di Tiziana Todi. La mostra sarà visitabile fino al 6 marzo 2026. Il progetto riunisce una selezione ... romatoday.it

“Le radici del futuro”: la direttrice Miriam Mirolla presenta il nuovo corso della Scuola del Fatto - facebook.com facebook