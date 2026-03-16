Il Bayern perde tutti i portieri contro l’Atalanta può giocare il 16enne Prescott | è nato nel 2009

Il Bayern Monaco si trova a dover affrontare una situazione di emergenza con tutti e quattro i portieri disponibili indisponibili, lasciando spazio alla possibilità che il 16enne Prescott, nato nel 2009, possa scendere in campo contro l’Atalanta. La squadra si prepara a una partita in cui l’unico portiere rimasto a disposizione è un giovane talento, che potrebbe essere chiamato a difendere la porta in assenza di altri.

Con quattro portieri indisponibili su quattro effettivi della prima squadra, il Bayern Monaco ridefinisce il confine dell’emergenza infortuni. E contro l’Atalanta nella sfida di mercoledì sera, con un ampio vantaggio di 6-1 da difendere, in porta ci potrebbe andare Leonard Prescott, tedesco con origini statunitensi. Il quinto portiere nelle gerarchie, di fatto. Con un dettaglio: è nato il 23 settembre 2009. Ha 16 anni. Ma come ci può finire un ragazzo così giovane a giocare titolare in Champions League? Con una buona dose di coincidenze piuttosto incredibili. Facciamo due passi indietro: dieci giorni fa, quando la squadra di Vincent Kompany sfidava il Borussia Mönchengladbach, tra i pali c’era Manuel Neuer, numero uno, titolare e capitano, che quest’anno sta facendo i conti con un problema al soleo che spesso riemerge. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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