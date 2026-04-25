Le decisioni dell’amministrazione comunale riguardo agli investimenti su uno stadio e su Acer sono state oggetto di discussione tra le forze politiche. L’opposizione ha commentato che le spese fatte sono state azzardate e hanno comportato costi elevati, definendole un’occasione perduta. La questione riguarda le modalità e le conseguenze di questi investimenti pubblici, senza ulteriori dettagli sui numeri o sugli effetti pratici.

Divergenze sugli investimenti impiegati dall’amministrazione comunale. Secondo l’opposizione "rappresentano un’occasione perduta". Giovedì si è riunito il consiglio comunale di Argenta, che ha permesso di illustrare il rendiconto della gestione finanziaria 2025 – il principale strumento di verifica dell’azione amministrativa – con l’apposita votazione. Dal confronto con il bilancio di previsione 2026 emerge un dato chiaro: le entrate correnti del comune sono in aumento. In crescita anche i trasferimenti correnti e le entrate extratributarie: si passa da circa 4.9 milioni di euro a oltre 6.4 milioni. Durante il consiglio, il sindaco Andrea Baldini ha illustrato anche il piano degli investimenti: "Argenta avrà un edilizia scolastica all’avanguardia", ha dichiarato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Investimenti su stadio e Acer, mosse azzardate e con costi alti"

Notizie correlate

Kimi Antonelli: “L’incidente di Bearman? Chi difende deve essere corretto, non fare mosse azzardate all’ultimo”Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Giappone, il secondo di questa stagione.

Cagliari, USA al 49%: nuova era con stadio e investimenti chiave.Cagliari, svolta societaria: i soci americani salgono al 49% Il Cagliari Calcio cambia assetto: i soci americani, guidati da Maurizio Fiori e...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Investimenti su stadio e Acer, mosse azzardate e con costi alti; Approvato nel Consiglio Comunale del 23 aprile il Rendiconto 2025; Gestione stadio Muzi, in avvio la fase della co-progettazione; Italia, piove sul bagnato: Euro 2032 a rischio. Allarme stadi, sei mesi cruciali, tutti gli scenari.

Investimenti su stadio e Acer, mosse azzardate e con costi altiArgenta, i consiglieri di opposizione Gabriella Azzalli e Nicola Fanini sulle scelte economiche della giunta Il ’Mongardi’ è sovradimensionato rispetto alle necessità e avrà prezzi di gestione proble ... ilrestodelcarlino.it

Esclusiva Monza-News, il vicesindaco Longoni: 'Con la proprietà del Monza ottimo rapporto, su stadio e viabilità..'Il vice sindaco di Monza Egidio Longoni è intervenuto in collegamento, ieri sera, alla puntata della trasmissione ‘Brianza in Campo’. Ecco le sue dichiarazioni, in esclusiva al programma di Monza-News ... monza-news.it

#Investimenti #Economia #AI #MedioOriente #Debito Prospettive globali e scenari dell'Europa. Focus OCSE e quadro Italia. Alle 21 '5 Giorni sui Mercati' con Pagani #Vitale @m_minima, Di Noia @OECD, Risso @IpsosDoxa. Repliche h00.30, sab h9 h15 h21. x.com

Il Rapporto Oasi 2025 promuove il sistema regionale: investimenti record per anziani e assistenza domiciliare (il doppio della media UE). Restano le criticità su prevenzione e liste d'attesa. L'assessore Riccardi: «Puntiamo sugli ospedali Hub e sul reclutament - facebook.com facebook